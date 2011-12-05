На днях (22 ноября) появилась прекрасная англоязычная видеоинфографика со статистическими данными и любопытными фактами касательно социальных медиа в 2011 году. В видео на две с половиной минуты мелькает примерно стопицот цифр. Чтобы как минимум рассмотреть и как максимум проанализировать информацию, представляем адаптированную текстовую версию :) Те, кто все-таки определились с выбором смартфона, ведут себя в соц. сетях в два раза более активно, чем все остальные. 60% из первой категории используют смартфон даже в ванной комнате. Женский пол более активен в социальных медиа, нежели мужской (55% против 45%). Каждую секунду пользователи Flickr загружают 3500 фотографий. В Google+ уже более 50 000 000 пользователей. Через приложение Instagram создано более 150 000 000 фотографий. Пользователи FourSquare совершают более 2 000 000 чекинов каждую неделю.

Отныне Facebook - самый посещаемый сайт в интернете. 11% населения планеты зарегистрированы в этой социальной сети.

По факту пользователей Facebook (800 000 000+) больше, чем существует в мире автомобилей (750 000 000).

50% пользователей заходят в сеть каждый день. У среднестатистического пользователя — 130 друзей. В среднем каждый пользователь проводит ежемесячно 700 минут в Facebook. Каждую минуту в соц. сети появляется 510 000 комментариев, 293 000 статусов и 136 000 фотографий. Пользователи Facebook «шерят» каждый месяц 30 000 000 единиц контента. Загрузка и обновление профиля в Facebook на смартфоне в среднем занимает у пользователей до 10% мобильного трафика на iPhone.

В прошлом году компания Ferrari продала 5329 машин, при этом на их страничке в Facebook — 5 347 406 фанов.

В Twitter зарегистрировано более 225 000 000 пользователей. Они пишут ежедневно 150 000 000 твитов. Это... 1736 твитов в секунду. И это еще что! Однажды было зафиксировано 8900 твитов, отправленных в одну секунду!

Большая часть твитов — сообщения длиной всего в 40 символов.

У среднестатистического твипла — 115 друзей (фолловеров).

У Леди Гаги — 16 646 812 фолловеров. Это рекорд :)

В LinkedIn — 135 000 000 пользователей. Это в 15 раз больше населения Нью Йорка. Каждую секунду появляется два новых пользователя.

Демография пользователей:

21% — в возрасте 18-24

36% — в возрасте 25-34

36% — в возрасте 35-54

7% — в возрасте 55+

Среди пользователей LinkedIn есть ключевые персоны из 500 крупнейших компаний США по размеру годовой выручки (Fortune 500).

YouTube ежемесячно посещают в среднем 490 000 000 уникальных посетителей, которые генерируют общими усилиями 92 000 000 000 просмотров.

В прошлом году на YouTube было зафиксировано 700 000 000 000 просмотров видео.

Каждую минуту загружаются 35 часов видео.

На YouTube за 60 дней загружается больше видео, чем три главные американские кинокомпании создали за 60 лет.

Видеоклип на песню Baby Джастина Бибера может похвастать 670 424 771 просмотрами на YouTube.

Такое количество просмотров не обещаем, но трафик и конверсии вас порадуют: