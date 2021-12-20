Топ 10 интеграторов CRM Украины 2021

Специалисты платформы Ringostat составили рейтинг интеграторов CRM Украины. Как проходило голосование, какие компании получили самые высокие оценки рассказываем в этом посте.

Напомним, Ringostat — платформа коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики. Она может работать в связке с CRM, передавая туда данные о звонках. Специалисты Ringostat заметили: клиенты часто интересуются интеграцией и тем, кто может ее внедрить.

Многие предприниматели ищут подрядчика, который поможет им с выбором и внедрением CRM. Это нужно, чтобы автоматизировать рутинные задачи, улучшить обслуживание клиентов и найти точки роста бизнеса. Чтобы упростить и ускорить процесс поиска подрядчика, мы создали рейтинг интеграторов CRM Украины. Проводим его уже во второй раз, ведь рынок быстро меняется, а мы считаем, что у предпринимателей должна быть актуальная информация.

Иосиф Кобаль, маркетолог Ringostat, ответственный за организацию рейтинга

Рейтинг для бизнеса

Большинство предпринимателей на этапе поиска интегратора думают, где и как его найти и оценить. Если обобщить вопросы, которые обдумывают заказчики, получится такой список.

Где искать подрядчика? По каким критериям оценивать интеграторов? Стоит ли верить отзывам в сети и тому, что говорят знакомые?

Результаты рейтинга позволяют получить ответы на эти вопросы.

Пользователь видит на сайте список из 114 агентств и предпринимателю или менеджеру не нужно гуглить и самостоятельно составлять список компаний, которые могут интегрировать CRM в его бизнес. Более того, с сайта рейтинга можно отправить заявку любому из участников. Заказчики получают ясные и актуальные критерии оценки интеграторов: кейсы, брифы, блок-схемы внедрения и подтвержденное партнерство с CRM. Члены жюри изучили все эти данные и, опираясь на свой опыт, поставили оценки. Также за интеграторов голосовали пользователи. Оценка каждой компании более объективная, чем та, которую можно получить, опрашивая знакомых. Ведь рейтинг составлен на основе голосования 2600+ представителей digital-сообщества и 23 членов жюри, среди которых: руководители отделов продаж, бизнес-девелоперы, директоры по маркетингу, IT-директора, аудиторы из ведущих компаний Украины.

Зачем этот рейтинг интеграторам?

О компании узнала заинтересованная аудитория. Мы создали сайт, который посетили 5700+ пользователей, и разместили материалы о рейтинге в СМИ. Участники digital-сообщества и члены жюри рассказали о нем на своих страницах в соцсетях.

Интеграторы получили объективную оценку своих достижений. За кандидатов голосовали непредвзятые пользователи. Поэтому итоговые баллы компаний формировались исключительно на основе статистики. В подсчетах все решала математика. Появилась возможность найти новых клиентов. На сайте рейтинга встроена форма, через которую потенциальные клиенты могут отправить агентству заявку. Также размещены ссылки на сайт каждого интегратора, заинтересованные пользователи могут перейти по ним.

Что дает участие в рейтинге жюри и инфопартнерам

Для многих членов жюри рейтинг — возможность использовать свои знания, чтобы повлиять на рынок CRM в Украине. Кроме того, мы рассказали о каждом из них в отдельных постах в соцсетях, дали справку на сайте рейтинга.

Нам важно показывать рынку востребованных экспертов, формировать комьюнити вокруг Ringostat.

О том, что это взаимопиар подробно расписывать не будем, здесь ведь все свои;)

Как проводился рейтинг

На первом этапе участники заполняли анкеты, на втором — голосовало digital-сообщество. Голосование тщательно проверяли на накрутки, и, если такие подозрения возникали, удаляли сомнительные голоса. На третьем этапе свои оценки ставили члены жюри.

Затем данные обработали и вывели результаты, которые объявили на сайте рейтинга.

Победители рейтинга интеграторов CRM 2021

Среди лидеров рейтинга компания уже второй раз, в прошлом году она была на третьем месте. О себе говорят, как о компании, которая строит бизнес «под ключ» и не требует постоянного контроля заказчика. Миссия команды: избавить компании от операционного рабства. Интегрируют и amoCRM, и Битрикс24, в списке клиентов — «Эпицентр», «Моршинська», Glovo, Moneyveo.

Победитель прошлого года. Команда выполнила более 200 проектов, а еще в компании сами создают виджеты, которые делают CRM функциональнее. «Фабрика Клиентов»умеет находить в бизнесе клиентов слабые места и устранять их. Услуги у компании заказывали Visotsky Consulting, YouControl, eSputnik, Zakupki.Prom.ua.



Веб-студия — сертифицированный партнер amoCRM и Битрикс24. На рынке команда с 2017 года, на данный момент завершили более 100 проектов. В прошлогоднем рейтинге команда была на тринадцатом месте. Profi CRM-UA называют себя молодой и амбициозной веб-студией, готовой решать сложные задачи. Услуги у компании заказывали «Три ведмеді», Nika Security, «Ледбуд», Way4You.

Компания двенадцать лет на рынке и реализовала для клиентов 350+ проектов. Интегратор — золотой партнер Битрикс24 и сертифицированный партнер Google. В 2020 году компания участвовала в рейтинге и заняла десятое место. Сотрудники компании говорят, что помогают своим клиентам видеть их бизнес через призму диджитала. Услугами Wise Solutions пользовались Standartpark, «Агро-Рось», «Дім книги».

За восемь лет работы команда выполнила больше 500 проектов для клиентов. Интегрируют и amoCRM, и Битрикс24. В рейтинге 2020 года компания была на седьмом месте. Коллектив утверждает, что все клиентские проекты делают «как для себя» и к решению любой задачи подходят в индивидуальном порядке. Среди клиентов Prime Lab «Япошка», «ОКО», Max Beer.

Специализация компании — внедрение CRM, которые работают и приносят клиентам прибыль. Тем, кто только начинает работу с CRM, команда напоминает о необходимости порядка в продажах, аналитики и возможности отслеживать конверсию каждого менеджера. CRM Solutions сотрудничали с Prof-Keratin, бизнес-клубом «КМБ», Lider Family, West Camp.

Специализируется на внедрении amoCRM. На рынке — семь лет, за это время в портфолио появились 60+ проектов для разных сфер бизнеса. В Iceberg Agency говорят, что работают с клиентами, которые решили что-то менять в продажах в системную сторону: CAD CAM center Sтаханівець. Kiev, Dolce-Pharm, Inshi Apartment, «ТСО».

Это группа компаний, в которую вошли Business Inside, AMP Digital Agency і KUT.UA. Компания Business Inside занимала четвертую строку в рейтинге интеграторов CRM Украины 2020. За десять лет работы у компании 1000+ клиентов и свыше 200 реализованных проектов. Кроме того, А11 — золотой партнер Битрикс24.

В А11 говорят, что вдохновляют клиентов на системное достижение высоких результатов, их выбирают: DECOGROUP, AVA TECH, WebPromo, Ajax Systems, POLAR SEAFOOD UKRAINE.

Интегрирует CRM Битрикс24. В активе команды более 800 проектов всего за два года работы. В прошлом году компания заняла второе место в рейтинге интеграторов CRM Украины. Команда в своей работе делает ставку на качество и, по их словам, любит сложные технические задания. Auspex выполняли заказы для robota.ua, Atrwork, «Карпати Буд Каркас», Enjoy, Juliette Lingerie, «Море турів».

Занимается интеграцией Битрикс24 и amoCRM, автоматизирует бизнес-процессы и учит сотрудников работать в системах. Команда работает три года, за это время реализовано более 50 проектов. RUBICON был на девятом месте в рейтинге интеграторов CRM Украины 2020 года.

В компании стремятся вывести на новый уровень автоматизацию бизнеса своих клиентов, услуги у команды заказывали «Небесна криниця», Evraz Trade, Risters group, «Укрпрофторг».

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