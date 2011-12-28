Есть мнение, что кнут и пряник как мотивационные стимулы стали неэффективными в 21-м веке. Мотивация идет не извне, а изнутри — нас мотивирует удовлетворение от того, что мы делаем. Раньше большинство людей возвращались домой и включали телевизор — теперь все изменилось. Сегодня активность значит не просто восприятие, а вовлечение, сопричастность, взаимодействие. Мы используем социальные сети, блоги и микроблоги, фотоблоги и геолокационные сервисы, от Instagram до Path и никто не получает за это какое-либо поощрение, нет никакой дополнительной мотивации — нам просто это интересно. Об этом и хочется подумать в конце года — о мотивации, новых медиа, социальных сетях и о том, какого черта так много людей тратят свое свободное время, чтобы редактировать статьи в Википедии или каталоги ссылок в DMOZ.

Как мы пришли к тому, что начали смотреть телевизор? Мы перестали жить общинами, общество стало индустриальным. Города расширялись, дорога на работу и домой начала занимать все больше времени. Мы стали редко общаться с глазу на глаз. Мы начали занимать свободное время телевизором, а когда появилась возможность — общаться в ICQ, Skype и прочих мессенджерах.

Те, кто родились в 1960-х, провели у телевизора порядка 50 000 часов! Это почти 5 с половиной лет жизни, пассивно смотря фильмы, сериалы и ситкомы.

Телевидение стало работой на полставки большинства жителей каждой развитой страны. Всё стало иначе, когда мы перестали воспринимать личное время как то, что нужно непременно коротать, а восприняли это как полезный социальный актив. Так появился новый источник — ресурс свободного времени у самых образованных людей (примерно триллион часов в год). Это то, что можно назвать когнитивным излишком.

Об этом рекомендую послушать доклад Клэя Ширки на TED — «Когнитивный излишек способен изменить мир».

Излишек — это всё, что возникло после ТВ — блоги, Wikipedia, Twitter — всё, что связано с взаимодействием и при этом можно считать ценным. О сравнительной ценности статей в Википедии и, скажем, фотожаб послушайте Ширки. Вкратце — и то и другое важно.

Важно с чего-то начать — преодолеть пассивное созерцание.

Телевидение было одиночным видом деятельности, вытеснившим другие формы социальных связей. По своей сути новые технологии наоборот усиливают социальные связи, способствуют творчеству, реализации общих идей и совместному использованию новых сервисов.

Когда кто-то покупает телевизор, количество телезрителей возрастает на единицу, но количество тех, кто играет роль в телепроизводстве не меняется. Когда кто-то покупает компьютер или смартфон, количество и тех, и тех возрастает.

Те, кто раньше пассивно воспринимали окружающую действительность, могут тратить свободное время на то, что им интересно. Когнитивный излишек тратится на созидание — творчество, ведение сайтов и блогов, редактирование статей в энциклопедии и многое другое.

Примерно миллиард тематических блогов и полезных каталогов ведут энтуазиасты.

Как вы думаете, как распределяется этот громадный «блок» свободного времени? На одну только википедию (создание, редактирование и модерирование статей) уже ушло около 100 миллионов часов человеческого труда. Это очень много времени. При этом заметьте, что американцы по прежнему смотрят телевизор около 200 миллионов часов каждый год. Т.е. время, которое люди посвящают википедии — это 0,1% всего мирового когнитивного излишка. Это демонстрирует другую и очень мощную систему мотивации. Об удивительной науке мотивации лучше послушать Дэна Пинки:

У слишком многих людей довольно узкое представление о том, что мотивирует. Они думают, что это или удар кнутом, или обещание пряника в качестве поощрения. Если мы посмотрим на результаты исследований мотивации последних пятидесяти лет или проанализируем свое собственное поведение, станет ясно, что человеческие существа устроены самую малость сложнее. У нас есть биологические стимулы. Мы едим, когда голодны, пьем, когда испытываем жажду и т.д. Есть еще один стимул — одобрение и порицание в нашем окружении. Но о чем мы забыли и о чем свидетельствуют научные исследования — есть еще третий стимул. Мы делаем разные вещи потому что они нам интересны, потому что они вовлекают, потому что это «правильные» вещи, потому что они что-то новое привносят в мир. Проблема в том, что на большинстве работ есть только первых два стимула. Третий стимул — «исконная» мотивация и она может быть куда более эффективной. Ведь те, кто пишут фан-фикшн, разрабатывают бесплатные полезные или развлекательные приложения для смартфонов, делают открытым код программ, организуют флешмобы или другие акции мотивированы совсем не деньгами.

Представьте, что лет 25 назад вы приходите к какому-нибудь экономисту и говорите что-то вроде: «я придумал новую бизнес-модель: огромное количество самомотивируемых людей пишут части сложнейшего кода какого-нибудь софта или сервиса, а потом отдают готовую программу всем и не просят ничего взамен. Поверь, это будет очень популярно!». Экономист бы покрутил пальцем у виска.

Когда у нас не было возможности эффективно связываться и взаимодействовать друг с другом на больших расстояниях, эта «исконная» мотивация никак не проявлялась. Поэтому у многих мотивация ассоциируется с материальными наградами. Не важно какая награда будет назначена за действительно важное дело. По факту — это бессмыслица. Вспомним исследование психолога Эдварда Деси, проведенное в университете Рочестера, которое свидетельствует о том, что если вы обещаете награду (если..., то...), человек становится менее заинтересованным в выполнении задачи.

Когда Деси начал платить тем, кто на досуге для удовольствия решал сложные головоломки, вдруг с удивлением увидел, что те больше не хотят этим заниматься в свое свободное время — они потеряли интерес.

Дело в том, что в качестве мотивации для креативных и концептуальных задач награды редко работают или даже вредят. То, что должно работать в теории не всегда подтверждается практикой. «Внешние» мотиваторы никогда не сравнятся по воздействию с искренним желанием что-то сделать и сделать это хорошо.

Главный принцип новых социальных медиа — действовать добровольно. То же и в организациях. Если я изначально воспринимаю людей, как пассивных и инертных, верю в то, что они ни черта не будут делать, собираюсь им грозить кнутом и приманивать пряником — так всё и будет. Это непонимание сути человеческой природы, неправильные ожидания и неправильное поведение, но сила «установок» сыграет свою роль. По природе мы активны и любознательны. По крайней мере, я еще не видела ни одного ребенка, который не был бы активным и любознательным. Многие сохраняют в себе эти качества до самой старости. Если вы принимаете это во внимание, вам нужно создать более открытые и гибкие механизмы, которые приведут к большей удовлетворенности для частных лиц. Это станет большим новшеством для организаций. К примеру, звукозаписывающие компании вынуждены искать новые решения — бесплатные или условно бесплатные способы распространения музыки подрывают этот бизнес. Вернемся на минуточку к когнитивному излишку. Бизнесмены должны осознать наличие этого излишка как ресурса — миллионы людей взаимодействуют друг с другом в интернете, в социальных сетях по своему желанию и усмотрению. Организации сами могут инициировать всплески интереса миллионов людей к своим проектам. Если, конечно, эти проекты имеют ценность.