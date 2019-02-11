Netpeak Ajansı SEO Aracı: hızlı, etkili ve kullanımı kolay

Netpeak Ajansı SEO Aracı, SEO departmanının ve proje yöneticilerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir eklentidir. Bu uzantıyı sadece uzmanlar çalıştırıp arama motoru optimizasyonu analizi için gereken temel bilgileri hemen görüntüleyebileceğinden, aslında zaman sorunları ile ilgilenmeye yardımcı olur. Ancak bu uzantının tek avantajı bu değildir.

Yapabileceği şeyler şunlardır: Arama motoru robotlarında belirli sayfaların endekslenmesinin sınırlandırılmasını kontrol eder; Hızlı bir klipte meta veri kontrolü (başlık, açıklama, kurallı, h1);, Sayfadaki bazı SEO sorunlarına dikkat eder (h1 eksik, çok uzun başlık vb.); Mikro biçimler, sayfa hızı, trafik kontrolü yapar; Sayfadaki dış bağlantıların kullanılabilirliğini kontrol eder; HTTP başlıklarının tam listesini sağlar; Sayfa başlıklarının yapısını gösterir; Hreflang etiketi kullanılabilirliğini belirler; Serpstat'ta hızlı sayfa kontrolü gerçekleştirir; Ve daha fazlası...

Netpeak Ajansı SEO Aracı'nın kendi sırları vardır. Gizli işlevlerden biri, Serpstat'taki kelime / cümle sıklığını kontrol etmek için kullanılan düğmedir. İhtiyacınız olan tek şey bir kelime / kelime öbeği seçmek ve Serpstat'taki onay düğmesine tıklamak:

Alınan bilgiler ileride analiz için kullanılabilir:

Netpeak Ajansı SEO Aracı arayüzünün kısa açıklaması

Temel sayfa bilgisi

Ana uzantı görünümü, belirli bir sayfada meta veri bilgileri ve genel bilgiler sağlar:

Belirli bir sayfada meta veri uygulamasının hızlıca kontrol edilmesini istiyorsanız, Netpeak SEO Aracı tam size göre.

Bilgi şu şekilde düzenlenir:

meta başlığı;

meta açıklaması;

kanonik referans;

h1 başlığı;

meta robot etiketi uygunluğu.

Sayfa indeksleme için kapalıysa, bilgiler özel bir renkle (kırmızı) işaretlendiğinden açıkça görebilirsiniz:

Ek SEO sayfa araçları

Başlık Etiketleri Yapısı

Sayfa başlığı etiketleri yapısı düğmesine (“H1-H6 yapısı”) tıkladığınızda, sayfadaki tüm H öğeleri vurgulanır. Bu, farklı seviyelerdeki başlıkların uygun şekilde düzenlenmiş olup olmadığını görmenize yardımcı olur.

Robots.txt

“Show robot.txt” üzerine tıklandığında, uzantı size sitede mevcutsa robot.txt dosyasını sağlayacaktır. Kontrol edebilir ve uzantının sol üst köşesindeki "geri" düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu, robots.txt dosyasındaki genel hataları hızlı bir şekilde tespit etmenize olanak sağlar.

Görüntüler için Alt etiketi ve Başlık

Görüntüler için “Alt / Title” butonu, mevcut sayfadaki tüm resimlerin niteliklerinin kullanılabilirliğini gösterir. Sonuçlar şu şekilde görünecektir:

İçeriğin sayfalandırılmış bölümleri için “Önceki / Sonraki”

SEO önerileri uygulamasının alaka düzeyini kontrol etmeniz gerekirse, SEO uzantısı yalnızca bilettir. “Önceki / Sonraki” düğmesine tıkladığınızda, JavaScript uyarı penceresi içeriğin sonraki ve önceki sayfalandırılmış bölümlerini tanımlayacaktır. Alakalı bağlantılar varsa, sistem bunları da gösterecektir. İçeriğin, yalnızca sayfalandırılmış bölümleri için çalıştığını unutmayın. Diğer tüm durumlarda, sayfada bilgi bulunmayacaktır.

Hreflang etiketi

Hreflang kontrolü, farklı dillerin kullanılabilirlik özellikleri üzerinde gerçekleştirilir. Burada bir örneğini görebilirsiniz:

Dış bağlantılar

Bu, aracın en ilginç özelliklerinden biridir. Bir sistem geçerli sayfanın tüm kodunu kontrol eder ve size tüm harici bağlantıların bir listesini sunar (SEO Hide teknolojisiyle gizlenmiş olanlar hariç). Arama motorlarından gizlenmiş bağlantıların bir listesini sağlamak için “karşıt düğmesi” eklemeye çalışıyoruz. Bu, daha derin analizler yapmanıza yardımcı olacaktır.

Dış bağlantılar düğmesine tıklandığında gördüğünüz şey:

Asıl amaç bağlantıların kullanılabilirliğini kontrol etmek olduğundan, sistemin sadece alanları gösterdiğine dikkat edin.

Mikro biçimler ve HTTP başlıklarının tam listesi

Geçerli sayfadaki mikro biçimleri kontrol etmek ve HTTP başlıklarının tam listesini almak için panelin altındaki iki düğmeyi kullanın (“Yapısal veri” ve “HTTP başlıkları”). Aslında, size daha ayrıntılı analizler sağlayabilecek harici araçlara götürürler.

Dış Hizmetler

Uzantımızın dış kaynaklara bağlantıları olan bir paneli vardır. Bu, yalnızca servis ana sayfasına bir bağlantı değil, istenen site sayfasındaki bilgileri zaten işleyen sayfaya bir bağlantıdır.

Sayfa Hızı Görüşleri sayfa hızını kontrol eden bir Google aracıdır.

Serpstat, belirli bir URL adresinin sırasını kontrol eder. Bunun, tüm etki alanı sıralamasını kontrol etmekten farklı olduğunu unutmayın.

Mobil Dostu Test, bir sayfanın mobil uyumlu olup olmadığını kontrol eden bir Google aracıdır.

W3 Doğrulayıcı, hataları tespit etmeye yardımcı olan HTML denetleyicisidir.

Similar Web, istenen alan adının trafiğini izler. Bu, Google Analytics’e erişmeden, istenen sitelere yapılan birkaç ziyaret hakkında bilgi edinmenize olanak sağlar.

Bu uzantıda daha fazlası var

Yukarıda açıklanan işlevlerin yanı sıra, uzantının sahip olduğu birkaç şey daha vardır.

Öneriler bölümü

Bu bölüm, sayfanızın sahip olabileceği uyarıları ve hataları gösterir. Sayfa hatalarının %100'ünü tolere etmediğini unutmayın, kendiniz analiz etmeniz gerekmektedir. Yine de bu iyi bir başlangıç.

HTTP başlık bölümü

Geçerli sayfanın HTTP başlıkları hakkında bilgiye ihtiyacınız olursa, uzantımız sizin için yardımcı olacaktır. Bir sayfa X-Robots "noindex" ile indekslenmeye kapalıysa, kesinlikle bu bölümde göreceksiniz. Cache-Control, Expires, vb. Gibi diğer değerli verileri de görüntüleyebilirsiniz.

Netpeak Cloud

Netpeak Cloud, site ziyaretçilerini tutmanıza ve geri göndermenize olanak sağlayan bir araçtır. Eklentimizde, bu bölüm aracın kimliğini hızlı bir şekilde kontrol etmek için kullanılır.

Farklı diller

Uzantımız şu anda üç dil sürümünü desteklemektedir - İngilizce, Rusça ve Bulgarca. Manuel olarak seçmek zorunda değilsiniz, dil Google Chrome hesabınızın diline göre otomatik olarak seçilir.

Sürümler

Sürekli güncellemeler, hataların giderilmesi, tasarım değişiklikleri ile uzantımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevcut sürüm 1.6’dır. Yakında yeni bir sürüm yayınlanacaktır.

Yeni sürüme ekleyeceğimiz ipuçları ve işlevler:

Bir sayfanın AMP desteği olup olmadığını kontrol etme;

HTTP / 2.0 kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek;

Yeni SEO hataları hakkında bildirimde bulunmak.

Yeni özellikler için herhangi bir tavsiye veya öneriniz varsa, fikirlerinizi e-posta adresimize gönderin (simeon.emanuilov@gmail.com) veya Chrome iletişim formunu kullanın.

Bu uzantı size sorunların tam listesini ve bunları nasıl çözeceğinizle ilgili bir kılavuz sağlamaz. Fakat kesinlikle temel SEO elemanlarının analizini hızlandırır. Profesyonel hizmet ve eksiksiz SEO analizi için bize istek gönderin..