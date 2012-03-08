Если чего—то нет в письме или в календаре в виде встречи — этому никогда не быть. Я стараюсь и все остальное не усложнять — у меня нет имущества, нет машины, я не покупаю слишком много, у меня нет детей, я не беру на себя обязательств, которые не касаются прямо Moz.

Моя работа и обязательства с ней связанные настолько обширны, что я не уверен, что эффективно бы справился со всем остальным, будь все сложнее. У меня есть помощник, который помогает составлять планы и отчеты по тратам, с документами и многими другими задачами.

— Как ты отслеживаешь задачи, над которыми работает твоя команда?

Каждый понедельник руководители Moz встречаются на ланч — они рассказывают мне о планах. Так я узнаю обо всем (operations, product, engineering, marketing). Еще бывают вполне регулярные встречи один на один с членами команды — на них я узнаю, какие трудности возникают и чем я могу помочь.

В любом случае, у каждой команды есть что—то вроде ежемесячных отчетов — там отображены все поставленные цели и достигнутые успехи (эти отчеты отправляются всем сотрудникам на email).

— А как насчет взаимодействия разных людей в компании? Какими инструментами пользуетесь, какие приложения ты можешь посоветовать на этот счет?

Нашим потребностям на 90% отвечает почта и Google docs. Для других случаев (баг—репортов, тех. поддержки и пр.) используются другие инструменты. Но для организационных нужд вполне достаточно email, Google Calendar и Google docs.

— Как часто ты проверяешь почту? Есть ли у тебя какая—то философия по управлению inbox?

Постоянно. Образно говоря, каждые 10—20 минут, за редкими исключениями — долгих совещаний, сна, авиаперелетов, встреч с друзьями и т.д. Электронная почта — основное приложение для 80% моей работы (исключения — написание текстов и составление презентаций).

Я использую модифицированную версию правила «inbox 0», стараясь ответить все вопросы по email, как бы придерживая эти письма на потом, чтобы добраться до них, когда не будет ничего срочного.

— Что посоветуешь делать, чтобы эффективно работать вне офиса?

Когда я читаю свою почту, расставляю задачи по приоритетам (если говорить про Moz — в первую очередь договора, потом все остальное). Я многое делегирую, конечно, но пытаюсь также и сокращать задачи моих подчиненных, если это возможно. Я хочу упрощать бизнес—процессы в компании, а не наоборот создавать все больше забот коллегам.

— Что бы ты посоветовал маленьким компаниям, которые стремятся к росту и хотят улучшить свою продуктивность?

Определите свои первоначальную и добавочную цели, затем отдайте на аутсорс, наймите нужных людей или упростите/уберите те задачи, с которыми вы не очень хорошо справляетесь. Также старайтесь держать все свои задачи и переписку в одном месте (эл. почта мне очень подходит и если говорить о продуктивности, то, мне кажется, она привносит ее куда больше, чем множество других инструментов тем, кто их использует).

— Какие ROI ты вынес из своих попыток повысить продуктивность в компании?

Во многом сыграли свою роль упрощение и фокусирование на цели. Я думаю, многие мои коллеги раньше пребывали в состоянии стресса, так как им приходилось концентрироваться на многих инструментах и проектах. Мы увидели разницу между спец. предложениями и основными функциями — теперь мы можем концентрироваться лучше на 5—10 опциях, которые наиболее важны нашим заказчикам.

Кстати, в Netpeak тоже все было завязано на email, но теперь у нас есть Планфикс — SaaS—система управления проектами.