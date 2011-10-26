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О Томе Юглоу и проектах Google Europe и YouTube
Катерина Коламбет
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В середине марта мы писали про Ji Lee, а уже в мае он уволился из Google и стал креативным директором в Facebook. (Сразу серьезнее воспринимаются новости о миграции сотрудников из Google в Facebook, не правда ли?). Из свежих проектов Лии — шикарное промо-видео для рекламы его новоиспеченной книги «Word as Image». Ну, а сегодня мы поговорим о другом креативном директоре Google — Томе Юглоу (Tom Uglow).

Том Юглоу

Если точнее, с мая 2006 года он — креативный директор в Google и YouTube в Европе.

Одна поправочка по желанию самого Тома — фамилию нужно читать по слогам: u-glow (как e-mail, i-phone), что в переводе «ты светишься (сверкаешь, озаряешь, сияешь)».
Досье: живет в Лондоне закончил Оксфордский университет (Fine Arts Studies) и Camberwell College of Art (Book Art) также изучал Design management в Лондонском колледже коммуникаций освоил графические редакторы, немного веб-программирование и чуточку Python плохо говорит по-французски готовит лазанью пробегает милю (1.609344 километра) за 12 минут любит php, перьевые ручки, чернила и «аккуратно организованный хаос» считает себя копирайтером, иллюстратором по вдохновению, digital стратегом и отличным управленцем работает в креативной лаборатории Google c 29-ю коллегами

О многих проектах Google вы, должно быть, знаете — к примеру, Google Translate для животных, «поисковые истории» (парижская любовь и другие). Но что создают в европейской креативной лаборатории, кроме журнала Think Quaterly?

В память о Л’Акуиле

В апреле 2009 года в результате мощнейшего землетрясения в Италии был практически полностью разрушен маленький город Л’Акуила. Если точнее, то в городе и окрестностях было повреждено 50% зданий, в том числе и исторические памятники. Google предлагает использовать технологии, чтобы сохранить память и пофантазировать о будущем города. Каждый может загрузить фотографии и видео на карту города.

Google в Каннах (июнь, 2011)

Бесплатный пляж с атмосферным Google Bar, wi-fi, смузи, футболками и уроками йоги! Что может быть лучше? Каждый вечер гости фестиваля встречались в этом уютном месте, чтобы обсудить события дня, а также продукты компании Google: Android, Google Phone, Chrome и т.д.

К слову, в этом году в Каннах отметили золотыми львами три проекта Google: Art Project, «Life in a Day» и наружную рекламу голосового поиска Google.

Также хорошие оценки (черный карандаш D&AD и Cyber Grand Prix, между прочим!) заслужили Wilderness Downtown (об этом интерактивном HTML5 мультибраузерном экспириенсе мы подробно писали тут) и кампания (более 40 роликов) по продвижению браузера Chrome.

Art Project

Art Project

http://www.googleartproject.com/ — адаптированная технология Street View, позволяющая виртуально посещать музеи и галереи по всему миру, не выходя из дома :) В общем, то, о чем мы мечтали в конце девяностых, стало наконец реальностью.

«Life in a Day»

Режиссер Ридли Скотт выступил продюсером экспериментального документального фильма «Жизнь за один день». Режиссер Кевин Макдональд задумал показать 24 часа из жизни планеты. Для этого он привлек к проекту тысячи людей из всех уголков мира и попросил запечатлеть эпизод из своей жизни на камеру и загрузить на YouTube. Затем он отобрал самые талантливые и смонтировал. Премьера фильма состоялась в январе 2011 года, но также его можно посмотреть и на канале YouTube. Интересно, что каждый желающий может смонтировать трейлер фильма.

Судя по всему, никто из украинцев не снял эпизод из своей жизни для этого проекта. :(

Серия наружной рекламы проекта UK Voice Search

Всю серию можно посмотреть тут.

Кстати, на пляже Google в уголке Voice Search была такая забава: предлагалось набрать полный рот маршмеллоу (нечто вроде зефира, но не совсем) и сказать «chunny bunny» так, чтобы смартфон распознал слова :)

Впрочем, в интернете нашлось почти 3 тысячи желающих сказать «chubby bunny» с полным ртом маршмеллоу.

Проект Demo Slam

Суть этого проекта — в «баттлах» ради веселья и чтобы показать уровень технологий Google. На сайте все просто: два видео и две кнопки — выбери, кто круче. Каждый может испытать себя и каждый может проголосовать. Это интересно, поэтому участников — тысячи. Все они тестируют поиск по картинкам, региональную выдачу, голосовой поиск, живой поиск, персонализацию главной страницы Google и многое другое.

Extra Spicy — это уже про Google Translate. Две девушки используют сервис переводов для того, чтобы заказать еду в индийском ресторане на хинди и у них это получается! Только в конце заминка: когда менеджер ресторана спрашивает хочет ли девушка заказать что-либо еще, она повторно называет адрес для доставки :) И можно продолжать до бесконечности — новые ролики появляются буквально каждые несколько минут :)

Трофеи Google в 2011 году: 1 грандпри, 6 золотых львов, 4 серебряных и 2 бронзовых льва, 1 черный и 2 золотых карандаша D&AD.

Золотым карандашом D&AD отмечаются замечательные работы, а черным — выдающиеся. Белый карандаш — новая награда, которую учредили в 2011 году, её решено вручать создателям работ, которые меняют мир к лучшему.

И напоследок — проект, созданный при сотрудничестве YouTube и D&AD: Show & Tell.

Это явно заинтересует всех, увлеченных рекламой и маркетингом — тут собраны самые креативные кейсы (вирусная рекламы, брендированные каналы, сайты, интерактивное видео и прочее). Словом, кое-что из истории Ikea, McDonald's, Old Spice, Nokia, Bic и многих других компаний. Так вот Том Ю-глоу, если и не все сам это придумал, то уж точно чутко курировал процесс реализации. И где он находит время, ведь у него еще и своих проектов «тонны»...

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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