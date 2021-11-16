Глосарій українською. 75 термінів інтернет-маркетингу, які варто знати

Чи можливо знати геть усі терміни сучасного інтернет-маркетингу? Ой, навряд. Адже нові визначення з'являються чи не щодня, і маркетингова лексика вже перенасичена іншомовними словечками. То ж ми знову за своє. Ознайомившись із особливостями перекладу маркетингових термінів, продовжуємо тему. І всі найбільш популярні визначення зібрали тут.

Короткий перелік маркетингових термінів із поясненнями

A/Б тестування (від англ. A/B testing, Split testing) — вид маркетингового дослідження інтернет-ресурсів, метою якого є вибір оптимального рішення серед можливих. Його ще називають роздільним тестуванням — split testing. При ньому апробують дві або більше версій із видозміненими фрагментами. За результатом А/Б-тестування сайту порівнюються конверсії контрольної оригінальної групи А без змін та групи Б, в якій змінено деякі показники.

Адаптивні пошукові оголошення (від англ. responsive search ads) — інструмент, який дає можливість замість одного тексту та заголовка використовувати до чотирьох шаблонів опису та до 15 різних можливих заголовків. Адаптивні пошукові оголошення пристосовуються до контенту, щоб показувати більше тексту, завдяки чому точніше відповідають пошуковому запиту користувача. В адаптивних пошукових оголошеннях одразу кілька важливих переваг:

спрощують налаштування реклами;

автоматизують процес тестування текстів;

підвищують охоплення цільової аудиторії;

забезпечують максимальну ефективність реклами.

Адвокат бренду — клієнт, який регулярно користується послугами бренду, радить його друзям та активно підтримує у соціальних мережах. Це ваш найвідданіший споживач.

Амбасадор бренду — офіційний представник бренду серед цільової аудиторії. Він нативно рекламує ваш товар/бренд.

Афіліати (від англ. affiliate) — сайти, що належать одному власнику, мають схожий контент та ідентичні з точки зору пошукових систем. Якщо кілька сайтів, присутніх в пошукових результатах, належать одному власнику і надають ідентичну інформацію, але не є дзеркалами, пошукові системи застосовують до них спеціальні фільтри і відсівають подібні ресурси, виділяючи з них головний. При цьому інші сайти вважаються афілійованими і не показуються у видачі результатів по одним і тим же запитам.

Банерна сліпота — здатність людини свідомо чи несвідомо ігнорувати рекламні блоки на сторінці та їх вміст.

Беклінк (від англ. backlink) — гіперпосилання, яке стоїть на зовнішньому ресурсі і веде на сайт, що просувають.

Білінг (від англ. billing) — система виставлення рахунків клієнтам за надані компанією послуги та товари.

Брендовий запит — пошуковий запит із вмістом бренду чи назви торгової марки. Він показує рівень впізнаваності бренду.

Брендовий трафік — трафік, отриманий завдяки переходам на сайт за запитами, що містять назву компанії, сайту або інший ідентифікатор, який асоціюється безпосередньо з компанією. Зростання брендового трафіку — показник успішної маркетингової роботи та підвищення впізнаваності бренду.

Візит (також сеанс, відвідування) — послідовність дій користувача на сайті, яку відстежує система веб-аналітики.

Сеанс завершується у трьох випадках:

після закінчення доби;

після бездіяльності користувача довше тайм-ауту візиту (за замовчуванням у системах веб-аналітики зазвичай 30 хвилин);

при зміні джерела або рекламної кампанії, через яку користувач перейшов на сайт.

Віральність (від англ. viral content) — здатність контенту поширюватися самостійно, без участі веб-майстрів і оптимізаторів.

Вірусний маркетинг — спосіб впливу на цільову аудиторію, коли аудиторія сама, свідомо чи несвідомо, просуває бренд, товар або послугу. Така реклама називається вірусною, тому що поширюється в геометричній прогресії, як епідемія — від одного «переносника» одразу до багатьох.

Воронка продажів (від англ. sales tunnel, purchase funnel) — шлях користувача від першого контакту з продуктом до конверсії. Цю модель назвали так через те, що на кожному етапі взаємодії кількість потенційних клієнтів зменшується, створюючи при цьому подібність вирви.

Геотаргетинг (від англ. geo targeting) — метод видачі інформації, що відповідає географічному положенню відвідувача. Регіональна прив'язка дозволяє сайту перебудовувати контент для різних регіонів.

Google-покупки (від англ. Google Shopping) — сервіс, призначений для реклами інтернет-магазинів. Завдяки йому користувачі можуть легко знаходити товари та порівнювати ціни, не переходячи на сайт рекламодавців.

Дзеркало сайту — копія сайту, доступна на іншому домені (за іншою URL-адресою).

Джерело трафіка — сайти та платформи, де є користувачі. Звідси вони потрапляють на ваш ресурс за посиланням. Джерелами трафіку можуть бути пошукові системи, соцмережі, email.

Дорвей (від англ. doorway) — сайт, що використовується оптимізатором виключно для переадресації користувача на просувний ресурс. Дорвей не представляє для відвідувача ніякої цінності. Часто це просто набір хаотичних фраз, в який у великій кількості введені ключові слова. Саме в цьому сенс дорвея — потрапити у видачу пошукової системи за ключовими словами, а потім перенаправити на потрібний ресурс.

Eлектронна комерція (від англ. еlectronic commerce) чи онлайн-торгівля. До цієї сфери відносяться всі компанії, які продають товари в онлайні, наприклад, інтернет-магазини.

Найчастіше передбачає, що компанія має:

сайт;

онлайн-канали залучення клієнтів: контекстна реклама, реклама в соцмережах та SMM, оголошення на тематичних сайтах-агрегаторах;

відділ продажу, який обробляє дзвінки та онлайн-заявки;

CRM-систему для керування взаємовідносинами з клієнтами;

служби логістики та аналогічні їй — такі ж, як у офлайн-бізнесі;

систему веб-аналітики та інші сервіси, які дозволяють оцінити ефективність онлайн-просування.

Email-маркетинг (від англ. Email marketing) — комунікація бізнесу з передплатником або клієнтом за допомогою електронної пошти для побудови взаємин чи продажів. Приміром, регулярні листи з корисними порадами для підписників, акційними пропозиціями, добіркою статей із корпоративного блогу.

Що являє собою email-маркетинг:

збір бази та її сегментація;

підготовка контент-плану розсилок;

створення розсилок та підготовка їх шаблонів;

реактивація бази;

спілкування з підписниками, що відповідають на листи тощо.

Читайте про це більше в наших матеріалах:

Життєвий цикл товару — чотири основних етапи розвитку продукту: впровадження на ринок, зростання продажів, зрілість, спад продажів. Деякі маркетологи виділяють п'ятий етап — відхід з ринку.

Індексація сайту — процес збирання інформації про сайт (посилання, зображення, тексти, відео тощо). Дані заносяться у бази пошукових систем і стають доступними для користувачів пошукових сервісів.

Інсайт (від англ. insight) — прорив, несподіване відкриття.

У маркетингу може означати:

раптова вдала ідея чи розуміння, як вирішити проблему. Відкриття, як краще подати продукт чи чому раніше реклама працювала не так ефективно;

причина, через яку споживач вибирає продукт. На відміну від раціонального мотиву, є неусвідомленим. Цього маркетинг може досягти з допомогою ретельного вивчення аудиторії, її почуттів, а не лише думок. І точного потрапляння у потреби потенційних покупців.

IP-телефонія — технологія забезпечення голосового зв'язку, яка для передачі інформації використовує не традиційну телефонну мережу та аналоговий формат, а Інтернет та цифрові дані.

Канал трафіка — це шлях, по якому відвідувачі потрапляють на сайт. Канал трафіка детальніше описує, звідки прийшов клієнт, ніж джерело.

Карта сайту (від англ. sitemap) — файл з докладним списком всіх сторінок сайту, які підлягають індексації пошуковими системами. Це, по суті, сторінка «Зміст» у книзі. Вона допомагає користувачам зручно мандрувати по сайту завдяки впорядкованій системі меню. Також в ній міститься детальний список всіх сторінок ресурсу.

Для пошуковиків існує ще XML-карта сайту— перелік всіх сторінок у форматі XML, доступних для сканування пошуковим роботом. За допомогою XML-карт визначається місцезнаходження сторінок сайту, час останнього оновлення кожної з них, частота (періодичність) оновлення та важливість (пріоритетність) сторінок у структурі.

Клікабельний номер — функція, що стосується мобільної версії сайту. Вона дозволяє зробити дзвінок, натиснувши на номер телефону в оголошенні або на сайті.

Клікбейт (від англ. clickbait) — контент (заголовок чи картинка), який привертає увагу та спонукає користувача відвідати сайт чи подивитися відео, що забезпечує максимальну кількість кліків.

Ключові слова (від англ. кeywords) — це окремі слова чи словосполучення, які визначають тему і зміст сторінки на сайті. Вони використовуються пошуковими системами для забезпечення точної відповідності результатам пошуку. Простіше кажучи, щоб, використовуючи ключові слова в пошуку із запитом «купити сорочку», користувач потрапляв на сайт магазину одягу, а не на сторінку із канцелярськими товарами.

Конверсія (англ. сonversion від лат. сonversio) — певна цільова дія, яку здійснює користувач на сайті. Це може бути покупка, реєстрація, дзвінок та інше.

Фактори, які впливають на конверсію:

дизайн сайту;

зручність ресурсу;

текстове заповнення;

якість трафіку.

Але є ще такий фактор, як робота менеджера! Тому конверсія сайту залежить від того, як він відповідає на дзвінки, наскільки оперативно працює із замовленнями тощо.

Кількісне співвідношення користувачів ресурсу, які здійснили цільову дію, до загальної кількості відвідувачів є коефіцієнтом конверсії (CR, від англ. сonversion rate). Завдяки такому показнику легко визначити ефективність ресурса. Його також називають конверсією.

Контент-маркетинг (від англ. сontent marketing) — набір технік і методик зі створення та поширення корисного контенту для стимулювання потенційних клієнтів до здійснення цільової дії.

Контекстна реклама — вид онлайн-просування, коли оголошення відображається в залежності від контенту сторінки або запиту, введеного в пошуковій системі. Подібну рекламу бачать користувачі, інтереси яких перетинаються з товаром або послугою, що просувається.

Краулер (від англ. sandcrawler) — пошуковий робот. Краулери обходять сайти, збирають інформацію про них і заносять її до бази даних пошуковика (індексують сайти).

Кроспостинг (від англ. crossposting) — розміщення того самого матеріалу на різних ресурсах (блоги, форуми, соціальні мережі). Може виконуватися вручну, в автоматичному або напівавтоматичному режимі.

Лід (від англ. to lead) — так називають потенційного клієнта, який певним чином відреагував на маркетингову комунікацію на сайті, проявив зацікавленість до товарів або послуг, залишив дані для подальшого контакту.

Лід-магніт (від англ. leadmagnet) — це корисний контент, який ви даєте користувачеві безкоштовно в обмін на його контактні дані, наприклад, чек-лист, електронна книга, добірка інструментів, консультація чи знижка.

Лідогенерація (від англ. lead generation) — мистецтво побудови бази клієнтів потенційно зацікавлених в послугах вашої компанії або тих, що знаходяться в потрібному вам сегменті ринку, за допомогою маркетингових активностей.

Ще більше про це в журналі:

Мінус-слова — слова або фрази, які потрібно додавати при створенні списку ключових слів для рекламної кампанії, щоб обмежити показ оголошень за певними запитами та уникнути зайвої витрати бюджету.

Модель атрибуції — правило розподілу цінності різних джерел трафіку за їхнім внеском у конверсії.

За допомогою моделі атрибуції можна:

визначити, які канали привели відвідувачів на сторінку чи підштовхнули їх до замовлення товару чи послуги;

відстежити зміни у налаштуваннях кампанії, їх вплив на ефективність розміщення реклами;

грамотно налаштувати рекламну кампанію;

знизити витрати та збільшити дохід.

Молодим компаніям атрибуція допомагає знайти канали, щоб заявити про себе та свою продукцію. Досвідченим — відсікати неефективні канали продажів.

Наскрізна аналітика — метод аналізу ефективності маркетингових інвестицій на основі даних, які простежують повний шлях клієнта, починаючи від перегляду рекламного оголошення, відвідування сайту і закінчуючи продажем і повторними продажами.

Нативна реклама (від англ. native advertising) — «природна» реклама: вона набуває форму і характеристики тієї платформи, на якій розміщується.

Омніканальність (від англ. omni-channel) — об'єднання різних каналів продажів (сайти, програми, соцмережі) в одну єдину систему, щоб клієнту було зручно автоматично переключатися з одного виду купівлі та спілкування на інший. Такий підхід означає побудову комунікації з цільовою аудиторією з використанням різних каналів: email-розсилок, браузерних та мобільних push-повідомлень, текстових повідомлень.

Охоплення — кількість унікальних користувачів, які відвідали ваш сайт, побачили пост чи взаємодіяли з рекламою.

У соцмережах охоплення може бути:

органічним — тобто пост побачили у видачі підписники або відвідувачі вашої сторінки;

— тобто пост побачили у видачі підписники або відвідувачі вашої сторінки; віральним — пост побачили за рахунок перепоста на іншій сторінці;

— пост побачили за рахунок перепоста на іншій сторінці; рекламним — пост побачили завдяки рекламі.

Парсинг (від англ. рarsing) — збір даних чужого сайту для аналізу. Парсинг означає аналіз вмісту сторінки на окремі складові. Це можна робити і вручну, але набагато частіше процес є автоматичним — за допомогою спеціальних програм («парсерів»). Рідше вживають термін «парсінг».

Перелінківка (від англ. link) — процес зв'язування гіперпосиланнями різних сайтів та сторінок одного сайту між собою. Перелінківка поділяється на зовнішню (перелінкування сайтів) та внутрішню (перелінкування сторінок). І саме так — перелінківка, а не перелінковка.

Персоналізація — використання інформації про споживача для того, щоб створити індивідуальну пропозицію. Приміром, у розсилці для цього вставляють назву компанії одержувача у заголовок листа, ім'я у вітання, а в листі згадують попередні покупки. Така стратегія підвищує лояльність, тому що користувач цінує, коли звертаються особисто до нього з огляду на його досвід.

Перформанс-маркетинг (від англ. performance based marketing) — це концепція інтернет-маркетингу, метою якої є досягнення конкретних, фінансово вимірних бізнес-результатів у максимально короткі терміни.

Поведінковий таргетинг — показ реклами користувачеві відповідно до його поточних інтересів. Зі зміною інтересів змінюється і реклама, яку він бачить.

Покинутий кошик (від англ. abandoned cart) — ситуація, коли користувач додав товар у кошик, але не сплатив.

Причини покинутих кошиків можна розділити на дві групи:

ті, що не залежать від вас. Ідеться про причини, на які не можна вплинути: клієнт спочатку зайшов без наміру купити, бажаючи просто дізнатися характеристики виробу, а в кошик додав випадково або для зручності перегляду;

ті, на які можна вплинути. Ці причини можна виправити, зробивши сайт більш зручним і привабливим, спростивши процес оплати і переконавши в своїй надійності.

Посилання — в пошуковій оптимізації, вказівка браузеру здійснити перехід на головну сторінку будь-якого сайту або на одну з внутрішніх.

Пошуковий запит — слова чи словосполучення, які користувач вводить в пошукову систему, щоб задовольнити свої потреби в інформації.

Редирект (від англ. redirect) — перенаправлення користувача на іншу сторінку або сайт.

Релевантність (від англ. relevance) — ступінь відповідності рекламного оголошення запиту користувача.

Ремаркетинг (від англ. remarketing) — повторний маркетинг, демонстрація онлайн-реклами користувачам, які у певний час відвідали сайт та виконали на ньому цільову дію. Мета ремаркетингу полягає в тому, щоб нагадати відвідувачам сайту про себе.

Семантичне ядро — набір ключових слів, фраз та їх морфологічних форм, які максимально точно відображають тематику і структуру сайту, а також у вищій мірі відповідають уявленням користувачів про сайт. Без грамотного складання та використання СЯ неможливе ефективне просування сайту.

Зробити це можна своїми силами чи за допомогою підрядника. Почитайте:

Сніпет (від англ. snippet) — фрагмент текстової інформації сайту, що виводиться пошуковиком в результатах пошуку. Так як в сніпеті підсвічуються ключові слова, що вводяться користувачем в пошукову форму, він дозволяє оцінити зміст веб-сторінки без необхідності переходу за посиланням.

До речі, почитайте про зміни в алгоритмі формування заголовків сніпетів у Google.

Спам-пастки — поштова адреса, яку використовують антиспам-організації та провайдери, щоб ловити шахраїв і несумлінних відправників. Мета таких пасток — боротьба зі спамом та блокування IP відправника.

Стоп-слова — слова, що не несуть будь-якого самостійного смислового навантаження: прийменники, сполучники, займенники. З метою зменшення баз даних пошукові системи не враховують їх при індексуванні, замінюючи спеціальним маркером. Дана обставина має практичне значення при складанні пошукових запитів і оцінки щільності ключових слів, так як ігнорування стоп-слів впливає на деякі показники, які в свою чергу впливають на релевантність сайту у видачі пошукових результатів.

Сторінка 404 — стандартний код відповіді HTTP про те, що користувач перейшов на сторінку, яку сервер не може знайти в певний момент.

Оформлення такої сторінки — ціле мистецтво. Читайте про це і не тільки в журналі:

SIP-телефонія — один із протоколів передачі голосової інформації, що базується на принципах IP-телефонії. Розшифровується SIP як Session Initiation Protocol — «Протокол встановлення Сеансу». Використовується для багатьох цілей — аудіо та відеоконференції, телефонія, онлайн-ігри. Протокол SIP працює за схемою «клієнт-сервер-клієнт», чергуючи запити та відповіді.

SSL-сертифікат — стандартна технологія, яка використовується для гарантування безпеки та встановлення зашифрованого зв'язку між браузером та веб-сервером. Свого роду електронний паспорт сайту, який містить криптографічні ключі та дані про його власника та видавця. За його допомогою користувачі можуть шифрувати будь-яку особисту інформацію.

SWOT-аналіз — метод стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації та поділу їх на чотири категорії:

S (Strengths) — сильні сторони, характеристики бізнесу, які вигідно відрізняють його на фоні конкурентів;

— сильні сторони, характеристики бізнесу, які вигідно відрізняють його на фоні конкурентів; W (Weaknesses) — слабкі сторони, які роблять компанію вразливою до інших гравців;

— слабкі сторони, які роблять компанію вразливою до інших гравців; O (Opportunities) — можливості, елементи оточення, які компанія може використовувати для розвитку;

— можливості, елементи оточення, які компанія може використовувати для розвитку; T (Threats) — погрози, елементи оточення, які можуть завдати шкоди бізнесу.

Суть аналізу в тому, що група фахівців фіксує всі фактори, які впливають на бізнес та діяльність. На їх основі робляться висновки про перспективи розвитку компанії чи ситуації.

Тригерна розсилка — тип автоматичних розсилок, що розпочинаються у відповідь на певний тригер.

Тригер (від англ. англ. trigger) — певна дія, яку виконує користувач або подія, що здійснюється на сайті, на які відбувається автоматична «реакція». Такими можуть бути відсутність активності протягом певного часу або, приміром, реєстрація на сайті.

Унікальність — важливий показник якості контенту. Унікальність контенту є одним з ключових моментів у просуванні сайту, оскільки пошукові машини при індексації визначають, чи був цей текст використаний раніше на інших ресурсах.

UTM-мітка (від англ. UTM, Urchin Tracking Module) — спеціалізований параметр в URL, який використовується маркетологами для відстеження рекламних кампаній у мережі Інтернет. UTM-мітки технічно реалізовані як параметри запиту до сайту, що передаються в URL після символу питання — «?». Їх використовують для того, щоб ідентифікувати рекламну кампанію, сайт, з якого передається трафік та інші відомості, корисні для маркетологів.

Фавікон (скор. від англ. favorites icon) — маленька іконка сайту, яка відображається на верхній панелі браузера, де розміщуються вкладки. Для сайтів компаній у цій ролі зазвичай виступає логотип.

Фід (від англ. web feed) — перелік даних про ціну, розмір, колір, опис, статус наявності/відсутності товару, з посиланням на нього та фото.

Фрод (від англ. англ. fraud) — дії ботів чи людей, які імітують поведінку зацікавлених користувачів. Фрод може бути телефонним.

Футер (від англ. footer) — нижній блок на сайті. Містить посилання на соцмережі, контакти, посилання на відписку від розсилки.

F-комерція — продаж товарів за допомогою Facebook. До F-комерції належить запуск реклами в цій соцмережі, створення та просування бізнес-профілю. Магазин у Facebook — це частина сторінки, де представлені товари компанії. Тут користувачі бачать асортимент, можуть оформити замовлення або перейти на сайт компанії.

Хедер (від англ. header) — верхня частина сторінки. Включає заголовок, прехедер та шапку сайта.

Чат-бот (від англ. chatbot) — імітація діалогу з клієнтом, що здійснюється за допомогою спеціальної програми для соцмереж або месенджерів. Чат-бот аналізує запит користувача і допомагає йому знайти відповідь.

Юзабіліті (від англ. usability) — це властивість продукту бути придатним до використання. Приміром, сайт як інтернет-продукт також володіє своїм юзабіліті в тій чи іншій мірі.

Терміни, які не увійшли до цього переліку, пишіть коментарях. Там зможемо продовжити обговорення щодо написання цих слів та їх тлумачення.