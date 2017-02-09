Как получить и обработать сырые данные из Яндекс.Метрики

Хотите качественно анализировать статистику из Яндекс.Метрики? Отследить сложные воронки продаж, объединить данные из разных систем аналитики, контролировать расхождения в статистике, — «сырые» данные помогут вам эффективно решить все эти сложные задачи.

В 2016 году Яндекс заявили о публичном релизе программного интерфейса Logs API, который позволяет получить сырые данные из Яндекс.Метрики в файле формата TSV.

Однако в работе с API Яндекс.Метрики у вас могут возникнуть сложности:

процедуру выгрузки придется повторять каждый раз, когда вы захотите получить новую статистику;

для визуализации данных нужно вручную загружать TSV-файл в оболочку, предназначенную для построения графиков и таблиц.

В этой статье я расскажу, как автоматизировать выгрузку сырых данных из Яндекс.Метрики и работать с полученной статистикой.

Как выгрузить сырые данные с помощью языка R?

Язык R был специально разработан для применения в таких областях, как разведочный анализ данных, классические статистические тесты и высокоуровневая графика.

Для выгрузки данных из Яндекс.Метрики я создал программный пакет ryandexdirect, в который добавил функцию yadirGetLogsData — она упрощает работу с Logs API.

Опишу работу с пакетом поэтапно:

1. Скачайте, установите и запустите версию R, соответствующую операционной системе вашего компьютера.

2. Скопируйте код пакета ryandexdirect в консоль R:

if(!"bitops" %in% installed.packages()[,1]){install.packages("bitops")} if(!"devtools" %in% installed.packages()[,1]) {install.packages("devtools")}library(devtools)install_github ('selesnow/ryandexdirect')library(ryandexdirect)

Появится сообщение, которое подтвердит успешную установку пакета.

3. Далее необходимо получить токен доступа к API. Для этого в консоль R скопируйте следующий код:

my_token <- yadirGetToken()

В открывшемся окне браузера разрешите приложению «ryandexdirect» доступ к своему аккаунту.

4. Появится окно с кодом доступа к API: скопируйте его и вставьте в R-консоль после строки «Enter your token». Рекомендую также сохранить этот код в блокноте, потому что он еще понадобится вам для выгрузки данных в Power BI.

5. В работе с функцией yadirGetLogsData используются такие аргументы:

counter — номер счётчика Яндекс.Метрики;

date_from — начальная дата отчёта;

date_to — конечная дата отчёта;

fields — список полей, которые вы хотите получить;

source — источник записей (возможные значения для этого аргумента: «hits» — просмотры или «visits» — визиты);

token — API токен (ключ доступа к Logs API).

Смотрите в справке список доступных полей для источника записей «visits» и «hits».

Подставьте ваши значения аргументов и запустите код ниже в консоли R:

rawmetrikdata <- yadirGetLogsData(counter = "00000", date_from = "2016-12-01", date_to = "2016-12-20", fields = "ym:s:visitID,ym:s:date,ym:s:bounce,ym:s:clientID,ym:s:lastTrafficSource, ym:s:lastAdvEngine,ym:s:regionCity", source = "visits", token = my_token)

6. Появится сообщение об успешной загрузке данных:

Processing .......... processing time 53.22 secLoading .. done! loading time 0.33 secInformation:Request id: 6079Request status: cleaned_by_userTotal time: 54.11 secData size: 0.13 MbReturn rows: 1649Data load successful!

В сообщении можно увидеть:

время обработки запроса на сервере Яндекса (53 секунды);

время загрузки данных с сервера (0,33 секунды);

общее время процедуры (54 секунды);

размер обработанных данных (0.13 мегабайт);

количество вернувшихся строк (1649).

Как выгрузить данные из R в таблицу или базу данных?

1. В CSV-таблицу

Если вы предпочитаете работать со статистикой в редакторе таблиц, например Excel, выгрузите полученные данные в CSV-файл. Для этого вставьте и запустите код в R-консоли:

write.table(rawmetrikdata, "rawdata.csv", sep = ";", dec = ",", row.names = FALSE)



В рабочей директории появится файл «rawdata.csv» с нужными данными. Чтобы узнать расположение рабочей директории, запустите в консоли R этот код:

getwd()

2. В базу данных MySQL

Рассмотрим, как импортировать статистику в базу данных на примере популярной СУБД MySQL.



В представленном коде подставьте значения вашей базы данных в значения параметров «dbname», «user» «password»,«host» (указаны после знака «=»).

if(!"RMySQL" %in% installed.packages()[,1]){install.packages("RMySQL")} library(RMySQL)conMySQL <- dbConnect(MySQL(), dbname = "MySchema", user = "root", password = "password", host = "localhost")dbWriteTable(conMySQL, "raw_data", rawmetrikdata, row.names = FALSE, append = TRUE)dbDisconnect(conMySQL)



Запустите код со своими значениями в консоли R.

Как импортировать сырые данные в Microsoft Power BI?

Если ваших навыков работы в среде R недостаточно, чтобы визуализировать полученные данные, используйте Power BI — мощный бесплатный инструмент от Microsoft.

Рассмотрим два способа импорта данных:

с помощью сценария на языке R;

с помощью специального файла Power BI с коннектором к Яндекс.Метрике.

1. С помощью сценария на языке R

1.1. В Power BI на вкладке «Главная» выберите группу меню «Получить данные» — «Другое» — «R-скрипт». Нажмите кнопку «Подключить».



1.2. Укажите ваши значения в аргументах функции:

library(ryandexdirect)rawmetrikdata <- yadirGetLogsData(counter = "00000", date_from = "2016-12-01", date_to = "2016-12-20", fields = "ym:s:visitID,ym:s:date,ym:s:bounce,ym:s:clientID,ym:s:lastTrafficSource,ym:s:lastAdvEngine,ym:s:regionCity", source = "visits", token = my_token)

Вместо «my_token» нужно вставить значение вашего токена API.

В открывшемся окне вставьте код в поле «Выполните сценарий R».

1.3. В окне «Навигатор» поставьте галочку напротив таблицы «rawmetrikdata» и нажмите кнопку «Загрузить»:

1.4. Данные, загруженные в вашу модель, будут выглядеть следующим образом:

2. С помощью файла Power BI с коннектором к Яндекс.Метрике

Этот метод еще проще — вам не нужно изменять код, достаточно ввести пользовательские параметры в коннектор.

2.1. Скачайте файл Power BI.

2.2. На вкладке «Главная» выберите группу меню «Внешние данные», откройте выпадающий список «Изменить запросы» и кликните на поле «Изменить параметры».

2.3. Введите свои параметры и нажмите кнопку «ОК».

2.4. Появится сообщение, что в запросах есть ожидающие изменения — нажмите «Применить изменения».

2.5. В диалоговом окне «Собственный запрос к базе данных» кликните «Выполнить».

В Power BI загрузятся данные из указанного вами аккаунта Яндекс.Метрики.

Выводы

Сырые данные из Яндекс.Метрики — отличный источник информации для аналитических исследований, однако без навыков программирования работать с API сложно. Используя описанный в статье метод, вы сможете легко выгрузить статистику и обработать данные.

Алгоритм действий:

Установите версию R, соответствующую операционной системе на вашем компьютере, и загрузите данные с помощью пакета ryandexdirect. С помощью R-консоли выгрузите сырые данные в удобную для вас среду:

файл формата CSV;

базу данных MySQL.

Настройте импорт статистики в Microsoft Power BI для дальнейшей визуализации данных.

В следующей статье я расскажу, как связать Яндекс.Директ с Power BI.