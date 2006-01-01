ізі

Як отримати +90% додаткового доходу з таргетованих кампаній Meta Ads — кейс Lacoste
Кейси PPC
7 годин тому 14
Анна Самусь
61 0
Менеджер, якого ви не наймали: як новий AI-агент від Amazon допоможе керувати бізнесом
Marketplace Promotion
день тому 12
Ілля Каленков
93 0
Кроки до успіху в ecommerce — кейс UX-аудиту для АТБ
Кейси UX/UI & CRO
2 дні тому 25
Катерина Музика
423 0
Кейс BALD: автоматизація ветсервісу через чат-бот 5-в-1
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
5 днів тому 18
Ольга Бєлік
212 0
Зміни споживчої поведінки у 2025 році: 5 інсайтів і 4 поради для брендів
Бізнес
6 днів тому 20
Наталя Кошель
211 0
Як ШІ може допомогти чи зіпсувати рейтинг: практичні поради на прикладі відгуків
SERM
7 днів тому 33
Світлана Власюк
209 0
Топ-17 реклам СуперБоул 2026: від кріпового ШІ до покемона Леді Гаги
Контент-маркетинг
8 днів тому 12
Олексій Бондаренко
277 0
Дані, що ведуть до дії: бренд- і комунікаційна стратегія Gradus
Кейси Бізнес
9 днів тому 27
Євген Зінгерман
236 0
Маркетплейси як канал зростання в міжнародній торгівлі: огляд найпоширеніших платформ та їхніх можливостей
Marketplace Promotion
12 днів тому 28
Антон Точило
417 0
Як налаштувати відстеження подій GA4 у Google Tag Manager
PPC
13 днів тому 26
Наталія Коновал
377 0
Локалізація мобільних застосунків: що це й навіщо вона вашому продукту
App Marketing
15 днів тому 18
Катерина Старченко
221 0
Українським компаніям бракує системного маркетингу: стартувало безоплатне навчання для бізнесу
Бізнес
16 днів тому 6
Наталя Кошель
291 0
Як перевірити потенціал бізнес ідеї на іноземних ринках: кейс ME-Booking
Кейси Бізнес
16 днів тому 13
Євген Зінгерман
216 0
Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads
Кейси Telegram
18 днів тому 12
Данііл Третьяков
624 0
Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії
Кейси Бізнес
21 день тому 17
Євген Зінгерман
685 0
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
Кейси UX/UI & CRO
22 дні тому 5
Катерина Музика
819 0
297% зростання органічного трафіку за пів року: кейс онлайн-сервісу аптек у Казахстані
Кейси SEO
23 дні тому 11
Марія Кустова
753 0
